В МИД РФ оценили предложение Венгрии о посредничестве по Украине

РИА Новости/Александр Кряжев Россия ценит стремление Венгрии стать посредником между Москвой и Киевом по вопросу урегулирования конфликта, сообщил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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