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Экс-разведчик ФРГ Ханнинг потребовал возместить убытки от подрыва СП

Экс-разведчик ФРГ Ханнинг потребовал возместить убытки от подрыва СП

Август Ханнинг, бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии, обратился к правительству страны с призывом потребовать от Украины и Польши компенсации за ущерб, причинённый подрывом «Северных потоков».

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