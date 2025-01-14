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Царьград

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"Ложь и ненависть": Захарова резко отчитала молдавский МИД

"Ложь и ненависть": Захарова резко отчитала молдавский МИД

Официальный представитель министерства иностранных дел России ответила на выпад Молдавии.Накануне глава МИД Молдавии объявил, что в настоящего времени не станет комментировать заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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