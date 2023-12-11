В Свердловской области за нападение на пенсионера с собакой хозяйка алабаев заплатит 62 тысячи рубле

Сторожевые псы искусали и прохожего, и его небольшого и немолодого Энтлебухер ЗенненхундаКомпенсацию в 62 тысячи рублей заплатит жительница Свердловской области за то, что два её алабая искусали 84-летнего прохожего и смертельно травмировали 12-летнего пса породы Энтлебухер Зенненхунд.