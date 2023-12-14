В Могилеве отец прокатил своего ребенка на тюбинге при помощи автомобиля 3 ...

Forwarded From Милиция МогилевщиныВ Могилеве отец прокатил своего ребенка на тюбинге при помощи автомобиля3 декабря в одном из дворов областного центра 35-летний могилевчанин привязал тюбинг к машине Opel, чтобы прокатить своего ребенка, при этом подвергая его опасности.
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