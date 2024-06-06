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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захарова о том, задействован ли МИД в деле Промеса: «Я же не должна обо всем рассказывать»

– Главное событие весны в футболе – история Квинси Промеса. Сергей Лавров – болельщик «Спартака». – Это к нему.

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