Поддерживающий Путина лидер боснийских сербов останется у власти в Республике Сербской — Bloomberg

Лидер боснийских сербов Милорад Додик, поддерживающий Путина, сохраняет власть по итогам выборов в Республике Сербской (входит в Боснию и Герцеговину).
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