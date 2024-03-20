Накануне стало известно об ударе по воинской части в Приднестровье. Вертолёт на базе атаковал беспилотник-камикадзе.
Приднестровье в огне, дальше - Одесса: Реализация плана Макрона началась?
Комментарии
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Татьяна Шуйская
Не знаю, как вообще снабжается наш контингент в Приднестровье, у них же нет общей границы с РФ, это через укров и молдавию надо лететь/ехать... Ну или из чёрного моря по Днестру ...
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17 час.
zn
zygmund nedialkow
Если поставлена задача уничтожить Молдавию, так оно и будет.
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17 час.
Надежда
Непродуманность и неподписание подробных договоров роспуска бывших республик СССР на высшем уровне привело к осложнению положения России на сегодняшний день!((😡
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16 час.
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