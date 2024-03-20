Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • yumashev
    Всё зависит от людей и через людей приходит, в т.ч. и развитие наук. Поэтому в массе, на людей религии воздействуют в...Казахстану грозит...
  • Сергей Ковалев
    не воспринимаю Китай, как впереди идущего. скорее хорошее консервативное начало."Путину должно по...
  • Сергей Ковалев
    за т.н. высокие технологии тоже платить особо будет некому. да и есть ли они? все фабрики - клоны западным, но и толь...Почему Россия не ...

Приднестровье в огне, дальше - Одесса: Реализация плана Макрона началась?

Приднестровье в огне, дальше - Одесса: Реализация плана Макрона началась?

Накануне стало известно об ударе по воинской части в Приднестровье. Вертолёт на базе атаковал беспилотник-камикадзе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Шуйская
Не знаю, как вообще снабжается наш контингент в Приднестровье, у них же нет общей границы с РФ, это через укров и молдавию надо лететь/ехать... Ну или из чёрного моря по Днестру ...
Ответить
17 час.
zn
zygmund nedialkow
Если поставлена задача уничтожить Молдавию, так оно и будет.
Ответить
17 час.
Надежда
Непродуманность и неподписание подробных договоров роспуска бывших республик СССР на высшем уровне привело к осложнению положения России на сегодняшний день!((😡
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору