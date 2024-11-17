Настоящий подвиг: как Закария Алиев один три недели удерживал опорник врага

Запорожский фронт пришел в движение. Почти год этот участок шириною более 100 километров отмечался лишь позиционными боями за отдельные укрепления, после того, как в минувшем году там было похоронено Киевское контрнаступление.
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