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Настоящий подвиг: как Закария Алиев один три недели удерживал опорник врага

Настоящий подвиг: как Закария Алиев один три недели удерживал опорник врага

Запорожский фронт пришел в движение. Почти год этот участок шириною более 100 километров отмечался лишь позиционными боями за отдельные укрепления, после того, как в минувшем году там было похоронено Киевское контрнаступление.

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