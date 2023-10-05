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МИД Китая осудил признание НАПК Украины китайских фирм «спонсорами войны»

МИД Китая осудил признание НАПК Украины китайских фирм «спонсорами войны»

Китайское внешнеполитическое ведомство выступило с осуждением решения Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК) объявить три наиболее крупных нефтегазовых корпорации Китая «спонсорами войны».

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