МИД Китая осудил признание НАПК Украины китайских фирм «спонсорами войны»

Китайское внешнеполитическое ведомство выступило с осуждением решения Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК) объявить три наиболее крупных нефтегазовых корпорации Китая «спонсорами войны».
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