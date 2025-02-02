Овечкин сократил отставание от Гретцки, но не спас «Вашингтон» от поражения

Овечкин заявил, что «Вашингтон» в первом периоде боялся играть с «Виннипегом» Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Виннипег Джетс» и еще на гол сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки.