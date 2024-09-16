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СК: в Бурятии рыбак переехал спящего в палатке приятеля

СК: в Бурятии рыбак переехал спящего в палатке приятеля

В Бурятии на рыболовной стоянке нашли мертвого уроженца Баргузинского района. По подозрениям в причинении смерти по неосторожности задержали приятеля погибшего, с которым последний отправился ловить рыбу.

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