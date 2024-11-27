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Слух: NVIDIA не станет урезать характеристики RTX 5090D и программно ограничит TPP ли...

Слух: NVIDIA не станет урезать характеристики RTX 5090D и программно ограничит TPP ли...

Слух: NVIDIA не станет урезать характеристики RTX 5090D и программно ограничит TPP лишь в рабочих задачахОдин из инсайдеров, который ранее уже делился достоверными утечками касательно продукции NVIDIA, сообщает о том, что RTX 5090D, которую компания собирается выпустить специально для китайского рынка, будет обладать теми же характеристиками, что и RTX 5090.

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