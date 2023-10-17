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Ирина Бадмаева назначена первым заместителем прокурора Ивановской области

Ирина Бадмаева назначена первым заместителем прокурора Ивановской области

До назначения она возглавляла прокуратуру Целинного района Калмыкии.Первым заместителем прокурора Ивановской области Андрея Жугина стала Ирина Бадмаева, которая до перевода в Иваново возглавляла прокуратуру Целинного района Калмыкии.

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