Ирина Бадмаева назначена первым заместителем прокурора Ивановской области

До назначения она возглавляла прокуратуру Целинного района Калмыкии.Первым заместителем прокурора Ивановской области Андрея Жугина стала Ирина Бадмаева, которая до перевода в Иваново возглавляла прокуратуру Целинного района Калмыкии.
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