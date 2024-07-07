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Будет вкусно

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Гарнир из кабачка и моркови за 9 минут

Гарнир из кабачка и моркови за 9 минут

Этот гарнир готовится всего 9 минут, а получается сочный, невероятно ароматный и вкусный.

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Комментарии
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s
secretmaster
Интересно. Люблю блюда из овощей.
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10 час.
Майя Maja
Отличненько! Главное что соломкой!
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9 час.

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