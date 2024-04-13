Куренков с воздуха оценил последствия паводка в Алтайском крае

Глава МЧС России Александр Куренков совместно с губернатором Алтайского края Виктором Томенко с воздуха осмотрел последствия паводка в Алтайском крае для выработки мер по проведению восстановительных работ.
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