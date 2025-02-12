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РОСБАЛТ

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«Пирамиды на Неве»: мошенники не снижают обороты

«Пирамиды на Неве»: мошенники не снижают обороты

«РосБалт» напоминает об угрозах для личных сбережений петербуржцев. Помимо очередного повышения официального курса рубля, который активно теснит доллар на валютных торгах, от Банка России в среду пришло еще два известия, важных для тех, кто хочет обеспечить сохранность своих личных сбережений.

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