«Пирамиды на Неве»: мошенники не снижают обороты

«РосБалт» напоминает об угрозах для личных сбережений петербуржцев. Помимо очередного повышения официального курса рубля, который активно теснит доллар на валютных торгах, от Банка России в среду пришло еще два известия, важных для тех, кто хочет обеспечить сохранность своих личных сбережений.