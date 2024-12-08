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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» сократил отставание от лидирующей «Барсы» до 3 очков при игре в запасе. «Реал» уступает каталонцам 2 балла, сыграв на матч меньше

«Атлетико» сократил отставание от лидирующей «Барсы» до 3 очков при игре в запасе. «Реал» уступает каталонцам 2 балла, сыграв на матч меньше

Команда Ханса-Дитера Флика набрала 38 очков в 17 матчах и возглавляет турнирную таблицу. «Реал» отстает от каталонцев на 2 очка при матче в запасе.

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