Великобритания разрешила Потанину участвовать в процессе по делу о разводе

Адвокат российского бизнесмена Владимира Потанина барон Эдвард Фолкc заявил, что предприниматель получил разрешение властей Великобритании, чтобы его юристы могли принимать участие в судебном процессе по делу о разводе.
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