Пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией закрыли на реконструкцию

Для автомобилистов погранпереход "Ивангород" работать не будет, сообщили в пресс-службе СЗТУ. Пассажиры автобусов будут высаживаться у КПП, чтобы на территории Эстонии пересесть в другой автобус, который и отвезет их к необходимому месту.