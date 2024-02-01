Пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией закрыли на реконструкцию

Для автомобилистов погранпереход "Ивангород" работать не будет, сообщили в пресс-службе СЗТУ. Пассажиры автобусов будут высаживаться у КПП, чтобы на территории Эстонии пересесть в другой автобус, который и отвезет их к необходимому месту.
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