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Орловские новости

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Западный обход Орла построен на 43%

Западный обход Орла построен на 43%

Земляные работы завершены на 95%, уже уложено более 8 км покрытия в один слой и более 4 км в два слоя асфальта.

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