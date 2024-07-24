Никогда такого не было, и вот опять. Lada Vesta вновь сходят с конвейера некомплектные — не хватает гаек

АвтоВАЗ не просто не поборол дефицит ступичных гаек для Lada Vesta — нехватка даже стала больше. По данным инсайдерского паблика Avtograd News, из-за тотального дефицита гаек Vesta «прямым ходом с конвейера гонят в отстойник на старый трек».
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