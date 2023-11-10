Профессор Гельфанд рассказал о методах натуропатов

Любой вид натуропатии – это шарлатанство, доверять "специалистам" этой области нельзя, заявил доктор биологических наук, член Европейской академии, профессор, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд.
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