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Морган о BBC, проигнорировавшем церемонию открытия ЧМ: «Возмутительное неуважение к Катару и очередной популизм. Будете делать так же во время ЧМ в США?»

Пирс Морган раскритиковал BBC за отказ транслировать церемонию открытия ЧМ-2022. Ранее канал проигнорировал трансляцию церемонии открытия чемпионата мира в Катаре, посвятив эфирное время обсуждению проблем коррупции и нарушений прав человека в стране.

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