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Японский премьер не знает, когда Китай отменит запрет на японские морепродукты

Японский премьер не знает, когда Китай отменит запрет на японские морепродукты

Японский премьер-министр Фумио Кисида на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества заявил, что не знает, когда Китай отменит запрет на японские морепродукты из Фукусимы и нескольких других префектур, введенный ранее из-за начала сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1".

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