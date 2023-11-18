Японский премьер не знает, когда Китай отменит запрет на японские морепродукты

Японский премьер-министр Фумио Кисида на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества заявил, что не знает, когда Китай отменит запрет на японские морепродукты из Фукусимы и нескольких других префектур, введенный ранее из-за начала сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1".