Дэвид Олдридж: «Выбор между Гилджес-Александером и Йокичем – это как подбрасывание монетки»

«В нашем современном социуме, где лучше быть громким и неосведомленным, чем тихим и знающим, меня, вероятно, обвинят в том, что я не высказываюсь достаточно уверенно, когда говорю, что сейчас выбор между Гилджес-Александером и Йокичем – это как подбрасывание монетки.