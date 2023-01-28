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ФИА о том, что бен Сулайем «не любит женщин, которые считают, что они умнее мужчин»: «Слова от 2001 года не отражают взгляды президента»

ФИА прокомментировала слова Мохаммеда бен Сулайема о женщинах. На старой версии сайта бен Сулайема приводились его высказывания от 2001 года.

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