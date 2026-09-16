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Медиакратия

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Датский военный вертолёт испугался сигнальных ракет

Датский военный вертолёт испугался сигнальных ракет

В понедельник в Балтийском море произошёл эпизод, который воинственные на расстоянии власти Дании расценили как опасную провокацию.

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