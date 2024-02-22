Сергунина: Уже 10 лет в Москве проводятся тематические выставки под открытым небом

Столичным выставкам под открытым небом в этом году исполняется 10 лет. Экспозиции, посвященные культуре, истории Москвы и России, достопримечательностям, экономике и городским проектам, размещают на 18 площадках в центре столицы.
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