О наших людях никто не думает.....бьют прямо по беззащитным.....эх,надо было накрыть всю руину раньше...запоздали трошки😔

ФЮ

Фаина Юсупова

Хитрая,обученная за границей бестия Санду. Ей плевать на людей Молдавии,самое главное страну завалить,чтобы располагались войска НАТО.Ведь народ вообще не хотел эту мадмуазель.Вот и приезжают такие обученные проданные:Санду,Зарубашвили,Тихоновские и подсоединились клоуны,артисты,чтобы нагадить своей же стране где жили предки.