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Царьград

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Катастрофический ответ Белоусова НАТО - "последний" ультиматум Кремлю отменил "Кинжал": 2600 вагонов оружия из Приднестровья уйдут в Киев

Катастрофический ответ Белоусова НАТО - "последний" ультиматум Кремлю отменил "Кинжал": 2600 вагонов оружия из Приднестровья уйдут в Киев

Служба внешней разведки России доложила о подготовке Кишинёва спецоперации по вторжению в Приднестровье.

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Комментарии
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ИС
Ирина Семенова
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10 час.
СЗ
Светлана Зуева
О наших людях никто не думает.....бьют прямо по беззащитным.....эх,надо было накрыть всю руину раньше...запоздали трошки😔
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9 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Хитрая,обученная за границей бестия Санду. Ей плевать на людей Молдавии,самое главное страну завалить,чтобы располагались войска НАТО.Ведь народ вообще не хотел эту мадмуазель.Вот и приезжают такие обученные проданные:Санду,Зарубашвили,Тихоновские и подсоединились клоуны,артисты,чтобы нагадить своей же стране где жили предки.
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7 час.

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