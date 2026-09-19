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Мировое обозрение

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Азаров: для долгосрочного мира необходимо отстранить киевский режим от власти

Азаров: для долгосрочного мира необходимо отстранить киевский режим от власти

Вопрос о том, каким будет политическое устройство Украины после завершения конфликта, выходит на первый план в международных переговорах.

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