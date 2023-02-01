Пока на Западе пророчат распад России, в Москве обещают развал ЕС  Владимир Гладков.  

Одним из последствий нынешней ситуации вокруг СВО на Украине, когда США «нагнули» страны Евросоюза, разрушив их экономические связи с Россией, станет активизация внутренних конфликтов уже в обозримой перспективе, что грозит распадом самого ЕС.