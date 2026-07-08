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Группировка войск "Юг" продолжает наступление на Славянск: сводка за 8 июля

Группировка войск "Юг" продолжает наступление на Славянск: сводка за 8 июля

Группировка войск "Юг" ВС РФ продолжает наступление на Славянском направлении. О действиях российской армии по очистке Донбасса от формирований киевского режима в ночь на 9 июля сообщает телеграм-канал "Рыбарь" .

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