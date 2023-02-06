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Гердт: Вооруженные силы ФРГ столкнулись с массовым увольнением «русских немцев»

Гердт: Вооруженные силы ФРГ столкнулись с массовым увольнением «русских немцев»

gov.pl | Ministerstwo Obrony Narodowej/CC BY-NC-ND 3.0 PL Вооруженные силы Германии столкнулись с проблемой из-за участия ФРГ в программе обучения солдат ВСУ, сообщил экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

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