gov.pl | Ministerstwo Obrony Narodowej/CC BY-NC-ND 3.0 PL Вооруженные силы Германии столкнулись с проблемой из-за участия ФРГ в программе обучения солдат ВСУ, сообщил экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
gov.pl | Ministerstwo Obrony Narodowej/CC BY-NC-ND 3.0 PL Вооруженные силы Германии столкнулись с проблемой из-за участия ФРГ в программе обучения солдат ВСУ, сообщил экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
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