Экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса готовы биться за Курскую область

Экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса готовы биться за Курскую областьСегодня 649 прочитали Бойцы добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, созданного из экс-военнослужащих ВСУ, готовы в случае необходимости выдвинуться в Курскую область.
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