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Медведев: ответом России за Крымский мост может быть только прямое уничтожение террористов

Медведев: ответом России за Крымский мост может быть только прямое уничтожение террористов

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил, что Россия должна ответить на теракт Украины против Крымского моста только прямым уничтожением террористов.

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