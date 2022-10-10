Медведев: ответом России за Крымский мост может быть только прямое уничтожение террористов

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил, что Россия должна ответить на теракт Украины против Крымского моста только прямым уничтожением террористов.
Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил, что Россия должна ответить на теракт Украины против Крымского моста только прямым уничтожением террористов.
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