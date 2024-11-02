Экс-министр транспорта Алтая попрощался с должностью, загадочно уйдя вдаль по дороге

Антон Воронов выложил фото в соцсетях и заявил, что пора уделить время семье Уже бывший министр транспорта Алтайского края Антон Воронов попрощался с должностью на своей странице во "ВКонтакте", выложив загадочное фото.
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