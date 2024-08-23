Лейтенант Никита Петров из Хайбуллинского района Башкортостана стал героем России

Лейтенант Никита Петров, уроженец села Новопетровское Хайбуллинского района Республики Башкортостан, стал героем Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной войсковой операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии