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Царьград

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Астрономы Швейцарии обнаружили уникальную систему с горячим юпитером и сверхземлей

Астрономы Швейцарии обнаружили уникальную систему с горячим юпитером и сверхземлей

Ученые из Швейцарии изучили уникальную систему звезд WASP-132 в созвездии Волка, находящуюся в 403 световых годах от Земли, где одновременно присутствуют горячий юпитер, сверхземля и ледяной гигант, что противоречит прежним теориям о планетных системах.

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