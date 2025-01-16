Астрономы Швейцарии обнаружили уникальную систему с горячим юпитером и сверхземлей

Ученые из Швейцарии изучили уникальную систему звезд WASP-132 в созвездии Волка, находящуюся в 403 световых годах от Земли, где одновременно присутствуют горячий юпитер, сверхземля и ледяной гигант, что противоречит прежним теориям о планетных системах.