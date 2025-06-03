На Украине подвели итоги первого квартала в экономике - падение практически по всем промышленным позициям На Украине подвели некоторые экономические итоги первого квартала.
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На Украине подвели итоги первого квартала в экономике - падение практически по всем промышленным позициям На Украине подвели некоторые экономические итоги первого квартала.
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