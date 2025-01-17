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Царьград

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Россия готова к выгодному перемирию: новые мирные предложения Путина

Россия готова к выгодному перемирию: новые мирные предложения Путина

Японское издание сообщает, что Россия в выгодной позиции для перемирия на Украине. Экономика стабильна, шансы Киева исчезают, а Путин предлагает признание новых регионов России и мирные инициативы.

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