Коала впервые получила революционную двухэтапную вакцину от хламидиоза / © Currumbin Wildlife Sanctuary Бамсе ввели препарат под легким наркозом в Ветеринарной больнице Каррамбина, а затем, в тот же день выпустили обратно в естественную среду обитания, снабдив GPS-ошейником для наблюдения за ее состоянием и оценки эффективности новой вакцины.