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Коала впервые получила революционную двухэтапную вакцину от хламидиоза

Коала впервые получила революционную двухэтапную вакцину от хламидиоза

Коала впервые получила революционную двухэтапную вакцину от хламидиоза / © Currumbin Wildlife Sanctuary Бамсе ввели препарат под легким наркозом в Ветеринарной больнице Каррамбина, а затем, в тот же день выпустили обратно в естественную среду обитания, снабдив GPS-ошейником для наблюдения за ее состоянием и оценки эффективности новой вакцины.

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