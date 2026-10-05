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Калужские новости

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В Боровском районе построят дорогу к центру содержания мигрантов

В Боровском районе построят дорогу к центру содержания мигрантов

Новая дорога к центру временного содержания иностранных граждан в Калужской области будет иметь асфальтобетонное покрытие и протяженность около 200 метров.

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