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Татьяна Очкаласова и активисты Кавказского района разбили «Алею памяти»

Татьяна Очкаласова и активисты Кавказского района разбили «Алею памяти»

В Кропоткине в рамках патриотической акции «Аллея памяти» высадили деревья честь молодых героев подпольщиков, помогавших советским солдатам в борьбе против немецко-фашистской оккупации.

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