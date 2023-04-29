Татьяна Очкаласова и активисты Кавказского района разбили «Алею памяти»

В Кропоткине в рамках патриотической акции «Аллея памяти» высадили деревья честь молодых героев подпольщиков, помогавших советским солдатам в борьбе против немецко-фашистской оккупации.
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