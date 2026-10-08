A Leaner Federal Workforce Is A Win For Taxpayers Authored by David Harsanyi via The Epoch Times, One of the most unheralded policy successes of President Donald Trump's second term has been the purging of many unnecessary federal jobs.
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