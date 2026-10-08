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Zero Hedge

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A Leaner Federal Workforce Is A Win For Taxpayers

A Leaner Federal Workforce Is A Win For Taxpayers

A Leaner Federal Workforce Is A Win For Taxpayers Authored by David Harsanyi via The Epoch Times, One of the most unheralded policy successes of President Donald Trump's second term has been the purging of many unnecessary federal jobs.

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