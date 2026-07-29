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Газета.ру

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Пашинян после разговора с Путиным заявил о "начале конца ЕАЭС"

Пашинян после разговора с Путиным заявил о "начале конца ЕАЭС"

Если проблему с ограничениями на экспорт армянской продукции в Россию не удастся быстро решить, это может стать "началом конца" Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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