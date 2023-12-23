Антивакцинаторы «переложили» свое видение еще и на животных: чем это грозит им

Исследование, проведенное в Школе общественного здравоохранения Техасского университета A&M, выявило удивительную связь между вакцинацией домашних животных и нерешительностью в отношении вакцин их хозяев.
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