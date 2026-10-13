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Тульские новости

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Тульская гимнастка Глотова в составе сборной вылетела на чемпионат мира

Тульская гимнастка Глотова в составе сборной вылетела на чемпионат мира

Российские гимнасты вылетели в Нидерланды с задержкой в 2,5 часа и пересадкой в Стамбуле. Визы пока не получили Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и другие члены сборной.

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