Российские провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет

Известия/Сергей Лантюхов В России подорожали цены на домашний интернет. В среднем провайдеры увеличили стоимость тарифов на 5-15%, пишут "Известия", которые ознакомились с информацией на сайтах операторов.
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