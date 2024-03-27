Зоопарк на остановке: в Сочи вместо людей автобуса ждут бездомные собаки и лошадь

Зоопарк на остановке: в Сочи вместо людей автобуса ждут бездомные собаки и лошадьЖители микрорайона Лазурная Долина в Адлерском районе Сочи сегодня с утра испытывают проблемы с пользованием общественным транспортом.
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